KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil takla attı: 5 yaralı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.50 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ve yanında bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.