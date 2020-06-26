KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, bugün saat 06.50 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ve yanında bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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