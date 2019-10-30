Son Dakika Haberleri: Konya otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı
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Konya otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı

1 saat önce

Otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştıKONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G. ve arkadaşı aracı terk edip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı. Sürücünün 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Osman G. yönetimindeki 42 ADM 838 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Osman G., yanındaki arkadaşıyla birlikte aracını terk edip kaçmaya başladı. Durumu fark eden devriye görevi yapan bekçiler sürücü Osman G. ve arkadaşını yakalayıp, olay yerine gelen polise teslim etti. Osman G.'nin yapılan testinde 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Konya otomobil takla attı, alkollü sürücü kaçmaya çalıştı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:38 Kaynak: DHA
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