KONYA Otomobil, TIR'ın altına girdi 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA'da TIR'ın dorsesine çarpıp altında kalan otomobilin sürücü Fetih Güneş (40) öldü, yanındaki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Ereğli ilçesi yakını Acıkuyu mevkiinde meydana geldi. Fetih Güneş yönetimindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil, Osman Kerik'in kullandığın 35 GD 9865 plakalı boru yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle dorsenin altında kalıp, hurda yığınına döndü. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Fetih Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki Emine Güneş, Zeynep Nehir Güneş, Elif İpek Güneş ve Melek Özalp yaralandı. Fetih Güneş'in cesedi ve yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güneş'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. TIR şoförü Osman Kerik de kazadan yara almadan kurtuldu.