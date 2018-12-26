Konya Otomobilin Bagajının Üstündeki Kardan Adamla Trafiğe Çıktı
53 dakika önce
Otomobilin bagajının üstündeki kardan adamla trafiğe çıktıKONYA'da bir sürücünün otomobilin bagajının üzerine yapılan kardan adamla trafikte seyir etmesi görenleri hayrede düşürdü.
Otomobilin bagajının üstündeki kardan adamla trafiğe çıktı
KONYA'da bir sürücünün otomobilin bagajının üzerine yapılan kardan adamla trafikte seyir etmesi görenleri hayrede düşürdü. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kent yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar
yağışının ardından bugün kentin en işlek bölgesi olan Alaeddin Bulvarı'nda bir sürücünün, otomobilinin bagajının üzerine yaptığı kardan adamla trafikle seyir etmesi görenleri hayrete düştü. Hiçbir şeye aldırış etmeyen sürücü yoluna devam ederken çevrdekiler de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:27 Kaynak: DHA
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