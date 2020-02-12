Konya otomobilin çarptığı genç öldü - Son Dakika
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Konya otomobilin çarptığı genç öldü

6 saat önce

Otomobilin çarptığı genç öldüKONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı genç öldü

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Susamcı yönetimindeki DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Konya otomobilin çarptığı genç öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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