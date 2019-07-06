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KONYA Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

5 dakika önce

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiKONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral (70), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

KONYA Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral (70), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Seydişehir karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Toy (28) yönetimindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı. Kumral, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Kumral'ın öldüğünü tespit etti. Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:37 Kaynak: DHA
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