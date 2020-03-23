KONYA Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

KONYA Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldüKONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olay, saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beşkavak Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Halef Okşak 16 HC 492 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonuna park etti. Okşak'ın içinde oturduğu otomobilinin yanına ise içinde 2 kişi olan araç yanaştı. Kimliği belirsiz kişiler, araçtan inip, otomobildeki Okşak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halef Okşak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

Polis, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:11 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]