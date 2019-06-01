KONYA Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
1 saat önce
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKONYA'nın Ereğli ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Şinasi Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Cem
Büyüktaş'ın kullandığı 42 FD 487 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 Plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kemal Günseven burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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