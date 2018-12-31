Konya Otomobillerin Kornalarını Çalan Çete Çökertildi

Konya
'da aynı marka 3 otomobilden korna çaldıkları tespit edilen 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu
ilçesi Aydınlıkevler ve Işıklar Mahallesi'ndeki aynı marka 3 farklı otomobilden meydana gelen korna hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis
, otomobillerin üzerinde ve çevredeki yaptığı araştırmada şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı bulunan Fırat Çetin, (20) Hasan Böylü (18), Cihat K.(22) ve Onurhan K. (21) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri, adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kornalardan 2'si ele geçirilirken, 1'ini de sattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat Çetin ve Hasan Böylü tutuklandı, Cihat K. ve Onurhan K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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