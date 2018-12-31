Son Dakika Haberleri: Konya Otomobillerin Kornalarını Çalan Çete Çökertildi

Konya Otomobillerin Kornalarını Çalan Çete Çökertildi

19 dakika önce

Konya'da aynı marka 3 otomobilden korna çaldıkları tespit edilen 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Otomobillerin Kornalarını Çalan Çete Çökertildi, System.String[]
Konya'da aynı marka 3 otomobilden korna çaldıkları tespit edilen 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler ve Işıklar Mahallesi'ndeki aynı marka 3 farklı otomobilden meydana gelen korna hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, otomobillerin üzerinde ve çevredeki yaptığı araştırmada şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı bulunan Fırat Çetin, (20) Hasan Böylü (18), Cihat K.(22) ve Onurhan K. (21) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri, adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kornalardan 2'si ele geçirilirken, 1'ini de sattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat Çetin ve Hasan Böylü tutuklandı, Cihat K. ve Onurhan K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel
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