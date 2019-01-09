Son Dakika Haberleri: Konya Otomobilleriyle Drift Yapan 3 Sürücüye 1002'er Lira Para Cezası

Konya Otomobilleriyle Drift Yapan 3 Sürücüye 1002'er Lira Para Cezası

2 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drif yapan 3 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1.002' şer lira para cezası uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilleriyle drif yapan 3 sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1.002' şer lira para cezası uygulandı. O anlar ise mobese kameraları tarafından kaydedildi. Beyşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, mobese kamera görüntülerinden 6 Ocak pazar günü peş peşe giden 3 aracın drift yaptığını belirledi. Ardından plakaları üzerinden adresleri tespit edilip sürücüler Fatih D., Gökhan K. ve Muammer B.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1002'er lira para cezası uygulandı. Sürücülerden Muammer B. ve Gökhan K.'nin ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 2 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçunda da 2.018'er lira daha para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Beyşehir, Konya, Güncel
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