Konya Ovası'na can verecek 40 milyon metreküplük su havzası bulundu - Son Dakika

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, tarım şehri Konya'da yer altı su seviyesi, geçen yıllardaki kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yerin 45 metre derinliklerine kadar geriledi. Devlet Su İşleri (DSİ) 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Konya Ovası için 'hazine' niteliği taşıyan ve Akdeniz'e akan 40 milyon metreküplük su rezervi tespit etti. Projeyle suyun geri kazanılmasını sağlayacaklarını belirten DSİ Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, "Biz hazine bulduk ve o hazineyi Konya Ovası'na getireceğiz. Su bizim için hazinedir" dedi.

Türkiye'nin toplam tarımsal üretiminin yüzde 10'unu karşılayan kapalı havza yapısına sahip Konya Ovası'nda yılda ortalama 4,5 milyar metreküp su tüketiliyor ancak bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle yer altı su seviyesi de her geçen gün azalıyor. Konya'da suyun önemi her geçen gün artarken, DSİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü mühendisleri, Konya'nın Akdeniz'e yakın ilçeleri Derebucak ve Seydişehir'den düdenler ile Akdeniz'e boşa akan su kaynakları tespit etti.