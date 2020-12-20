'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı' - Son Dakika

'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'

20.12.2020 09:13
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı', System.String[]

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'na son günlerde düşen yağışlar sevindirdi.

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'na son günlerde düşen yağışlar sevindirdi. Yağışların devam etmesi halinde kuraklık tehlikesini atlatacaklarını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bir nebze bu yağış bizi kurtardı. Bu yağışlarla çiftçi stresten kurtuldu, nefes aldı. Hem de ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hale geliriz, diye düşünüyorum" dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle  'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya'ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken, bu sene 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden kuraklık tehlikesi olan kentte hafta başı 2 günlük yağış, ova için önemli oldu.

'YAĞIŞLAR DEVAM EDERSE KURAKLIK ATLATILABİLİR'Yağışların devamının gelmesi halinde kuraklığın atlatılabileceğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Lokal de olsa Konya'nın genelinde bu yağışlar var. 5- 6 milimetre bir yağış. Bu yağışlar kurumadan devamı da gelirse inşallah kuraklığı atlatacağız, diye düşünüyorum. Bir nebze bu yağış bizi kurtardı. Geçmişteki yağışlardan tohum tanelerinde yüzde 10- 15 gibi bozulmalar vardı ama bu yağışlar kuvvetli olduğu için bununla belli bir yere kadar gidebiliriz. Bunun arkasının gelmesi lazım eğer arkası gelmezse sıkıntılar devam eder. Bunlar geçiş günlerimiz inşallah iyi olacak" diye konuştu. 'ÇİFTÇİ NEFES ALDI'Bu yağışların bir nebze de olsa çiftçinin nefes almasını sağladığını kaydeden Kavuneker, "Sahada büyük zararlar yok ama bu yağışlarla birlikte biraz kurtardık. Bu yağışlarla çiftçi stresten kurtuldu hem nefes aldı hem de ülkemizin ihtiyacını karşılayacak hale geliriz, diye düşünüyorum. Taneler rahmetle buluşmuş. Tohumlar, daha bozulmamış sağlam. İçinde tek tük çürüyen var. Zaten biz ekerken bozulan olabilir, diye biraz daha fazla tohum atıyoruz" dedi.'KONYA HAVZASI SULANIRSA YURT DIŞINDAN İTHALAT OLMAZ'

Karatay bölgesinde yer altı su kaynakları olmadığı için su kuyusu bulunmayan arazilerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Kavuneker "Kurak arazisi olanlar, yağışları bekliyor. Yağmurla daha yeni çimlenecek ama ruhsatlı kuyuları olan arkadaşlarımızın arazilerinde tohum rahat bir şekilde çimlenmiş. Karatay bölgesinin 1 milyon 760 bin dekar arazisi var. Bunun yarısı sulanıyor yarısı da kurak arazi. Konya şu anda Türkiye'nin yüzde 10'unu karşılıyor. Karatay ise Konya'nın yüzde 10'unu karşılıyor. Eğer ki Konya havzası sulanırsa biz bu rakamları yüzde 25'e çıkarırız. Onun için de yurt dışından ithalat, diye bir şey söz konusu olmaz. Bir an önce tedbirlerin alınması lazım" diye konuştu.


'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'
'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'

Karatay, Türkiye, Çiftçi, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte doğuda kar yağışları etkili olacak Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Kısıtlamada denetime takıldı, ehliyetsiz olduğu için cezadan kaçamadı Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi         
09:14
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı Cezaevi firarisi, otostop çektiği otomobilde yakalandı         
01:00
İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı         
23:21
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 09:23:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei