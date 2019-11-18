Konya Ovası'nda 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya'da bu yıl 1 milyon 224 bin dekar arazide yapılan sulu tarımla, ülke ekonomisine 995 milyon liralık katkı sağlandığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları çalışmalarla, tarıma ve çiftçiye destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaptıkları projelerle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanıldığı için sulama tesisleri inşa edilirken modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviyeye indirildiği için tarla içi sulama sistemleriyle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlıyoruz. DSİ olarak son yıllarda modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Aydın, "Tahıl ambarı Konya'da 4 nisanda başlayan sulama sezonu 17 ekimde tamamlandı. Bu yıl sulama sezonunda Konya ve ilçelerimizde 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bu kapsamda da ülke ekonomisine 995 milyon lira katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.