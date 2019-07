Konya Ovası'nda ayçiçeğinde verimin artması bekleniyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya bölgesinden sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya bölgesinden sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. En modern tekniklerle üretilen bitkinin bu yıl bölgede hasat sezonunda verimin artması bekleniyor.



Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle de Konya, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konya Ovası'ndaki ayçiçeğine çiftçiler tarafından rağbet her yıl artarken, Türkiye'deki üretimin yüzde 20'lik kısmını karşılamaya başladı. Ürünün ekiminde kullanılan modern teknikler sayesinde hem kalitesinin hem de veriminin artması sağlanıyor.



"Konya Ovası ayçiçek üretiminde de ön planda"



Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın tarım sektöründe artık sadece tahılla değil, ayçiçek üretiminde de ön planda olduğunu belirterek, "Ayçiçeği bizim bölgemiz için ekim nöbetinde yer alan bir bitki. Ülkemizde de Trakya bölgesinden sonra en önemli üretim bölgesi Konya. Türkiye'deki üretimin yüzde 20'lik kısmını Konya bölgesi karşılıyor. Yine ekim alanından yüzde 10'unundan fazlası Konya'dan karşılanıyor. Bölgemizde ayçiçeği Türkiye'deki en modern tekniklerin uygulandığı bölge damla suluma sistemiyle ve uygun bitki beslemeyle en yüksek üretimlerin alındığı bölge. Yaklaşık dekara 450 ile 500 kilogram civarında ortama verimlerimiz var. Bölgede ayçiçeğini işleyen tesisler var, sözleşmeli üretim modelleri var. Tabi bunlarda bölgede ayçiçeğini önemli bir bitki haline getirdi" dedi.



"Konya Ovası önemli stratejik bir görev yapıyor"



Yağlı tohumlar ülkenin ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Her yıl 3 ile 4 milyar dolar ithalat yapmak zorundayız. O açıdan ülke ekonomisine katma değer katması ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birinin karşılanması yönünden Konya Ovası önemli stratejik bir görev yapıyor. Ülkemizde ayçiçeği genellikle Nisan, Mayıs aylarında ekimi yapılır, Temmuz başında çiçeklenme olur, Eylül başı gibi hasat başlar. Son yıllarda bir de arpa hasadından sonra ikinci ürün ayçiçeği ekimi de yaygınlaşmaya başladı. Sulu koşullarda bunlarda da genellikle Haziran ortası sonu gibi Ekim, Kasım başı gibi hava şartları da el veriyorsa hasat yapılmaktadır. Bu da çiftçiye risk taşımıyorsa ek bir gelir oluyor" dedi.



Yağmurlar sayesinde çiftçilerin büyük oranda tasarruf ettiğinin söyleyen Soylu, "Bölgemizde sulu şartlarda yapılıyor ayçiçeği ekimi, o yüzden yağmurların şu avantajı var. Çiftçilerin sulama maliyetlerini bir miktarda olsa azaltma yapıyor. Özellikle bölgemizde hem Nisan yağışı ekim sezonunda sağlıklı çıkış sağlamıştır. Aynı zamanda Haziran ayının yağışlar da çiftçimizin bir iki sulama masrafından tasarruf ettirmiş oldu" diye konuştu.



"Bu sene ayçiçeğinden 1 ton civarında bekliyoruz"



Merkez Karatay ilçesi Yarma Mahallesinde Nisan ayı gibi ayçiçeği ekimine başlayan çiftçiler, "Önce her bitkide olduğu gibi arazimizi hazırlıyoruz. Beşinci ayda gübreyi ve tohumunu toprakla buluşturuyoruz. Üretimi zor bir bitki, sulaması zor. Ayçiçek Konya Ovası topraklarını sevdi. Trakya bölgesinden sonra Konya Ovası'nda yetişen bir bitki. Ama Trakya'ya göre Konya Ovası'ndaki girdiler yüksek. Onlar da yağış oranları yüksek" dedi.



Diğer ekimini yaptıkları ürünlerden para kazanamadıklarını söyleyen Yarma Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünal, "Buğdaydan biz para kazanamıyoruz. Ayçekirdeğinden de kazanamıyoruz ama ayçekirdeğinin maliyeti biraz az olunca biraz para bırakıyor. Onun için ay çekirdeğine başlamış durumdayız. Köyümüzde aşağı yukarı yüzde 70 civarında ay çekirdeği var" şeklinde konuştu.



Muhtar Ünal, "Bizim gençlerimiz köylü olduğu müddetçe, çiftçi olduğu müddetçe biz çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Öyle olunca da çocuklarımız 2 bin lira asgari ücretle Konya'da işe gidiyor. Biz burada mağdur kalıyoruz. Yani 3-4 yıl sonra çiftçilik yapacak duruma gelemeyiz. Niye? İşçi bulamıyoruz. Çocuklarımızı evlendiremedikten sonra herkes kendi çocuğunu fabrikaya yolluyor. Oraya kız veriyorlar, köye vermiyorlar" diye konuştu.



Bu yıl sezonun verimli olacağını belirten Ünal, "Bu sene yağışlarımız iyi. Geçen yıl Nisan ayında, Mayıs ayında yağmurlarımız yoktu, verimlerimiz biraz azdı. Bu sene Nisan ayında yağmur iyi yağdı, Mayıs ayı kurak geçti. Allah'a şükür Haziran ayında da yağmurlar yağdı. Ekinlerde yağmurun pek etkisi olmadı ama yeşil mahsullerde Haziran ayında yağan yağmurun çok faydası oldu. Dün de akşam buralara yağmur yağdı. Yağıştan dolayı bu sene memnunuz. Verimlerimiz geçen seneye göre iyi. Geçen sene mesela ay çekirdeğinden 600 kilo civarında aldık, bu sene 1 ton civarında bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı!

İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık