Konya Ovası'nda hububatta buruk sezon

Konya Ovası'nda kuraklığın etkisiyle önemli oranda rekolte kaybı yaşanan hububatta, ürün belirlenen tabanın üzerinde fiyatlanıyor.

Konya Ovası'nda üretim sezonunda ekim-mart döneminde düşen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının altında kaldı. Bu dönem yağışın en az düştüğü bölgelerden olan İç Anadolu'da hububatın gelişiminde önemli olan nisan-mayıs dönemi de kurak geçti.

Yağışların düzensizliği nedeniyle ovada gelişimini tamamlamayan, önceki yıl da ekimin yapıldığı bazı sahalar, hasat bekletilmeden hayvanlara açıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, bu yılki üretim sezonunun kurak başladığını anımsattı.

Şubat-martta düşen yağmurlarla umutlandıklarını aktaran Akbulut, bitkinin gelişim sürecinde en çok ihtiyaç duyulan nisan-mayıs döneminde yağış alamadıklarını söyledi.

Akbulut, kuraklığın etkisini ciddi anlamda gösterdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya'da 2,2 milyon hektarlık alanın 1,6 milyon hektarı kıraç alan. 600 bin hektar alanda ise sulu tarım yapılıyor. Nadasları çıkardığımızda 1 milyon hektarlık alanda hububat üretimimiz var. Ülke hububat üretiminin yüzde 10'u Konya'dan karşılanıyor. Bu yıl bu rakamı yakalamamız zor görünüyor. Ülke genelinde 50'ye yakın kuraklık afeti yaşayan illerin başında Konya geliyor."

Sulanan tarlalarda da verim kaybı var

Hububatta hasadın başladığını, bölgede yapılan gözlemlerde durumunun iç açıcı olmadığını dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Bölgede hasat hızlı başladı. Çoğu yerde hasadı yapılamayan tarlalarda hayvanlar otlatıldı. Biçer maliyetini karşılamaktan endişe eden üreticiler hasat yapmadı. Konya havzasında sıkıntının boyutunun farklılık gösterdiği bölgeler var. Yüzde 80 civarında hasar tespiti görünüyor. Yağış miktarının iyi olduğu yerlerde bu oran daha aşağıda seyrediyor. Kuraklık sadece kıraç alanları etkilemedi, sulanan hububatta da yeterli yağış alınamadığı için istenilen netice alınamadı. Sulu tarım yapılan hububat da olumsuz etkilendi."

Son dönem yağışlar ayçiçeği, pancar, mısır ve bakliyata yaradı

Akbulut, son dönemde alınan yağışların, baharlık ürünlere fayda sağladığının altını çizerek, "Yağışların azlığıyla sulama maliyeti artıyor. Su tasarrufu açısından da sıkıntı oluşturuyordu. Son dönemdeki yağışlar baharlık ürünlerdeki endişeyi giderdi. Ayçiçeği, mısır, pancar, bakliyatta her şeyin olumlu gitmesi çiftçimiz açısından hububattan yaşadığı kaybı telafi etme şansı olacaktır." diye konuştu

Sarayönü ilçesi Gözlü mahallesindeki çiftçilerden İbrahim Yıldırım da son 20 yıldır bu yılki kadar kuraklık görmediğini belirterek, "Bu yıl çiftçinin durumu kötü. Kuraklıktan dolayı tarlalarda ekin yok. Çoğu ekinler biçilmiyor, tarlada kaldı. Biçer giremedi. Dekardan da 40-50 kilogram arası bir ürün çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Rekoltenin 16,5-17,5 milyon ton olacağını düşünüyorum"

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise yağış dönemindeki kaymalara bağlı olarak ilin hububat üretiminde rekolte kaybı yaşandığını aktardı.

Ovada nisan-mayıs döneminde düşmesi beklenen yağışın geç geldiğini anlatan Çevik, "Son dönemde gelen ve baharlık ekimlere faydası olan bu yağışlar, hububata yaramadı. Bitki gelişiminde nisan-mayıs yağışları önemli, bu dönemi kurak geçirdik. Bundan dolayı buğday ve arpada rekolte kaybı yaşanıyor. Ülkede geçen yıl 20 milyon ton olan rekoltenin 16,5-17,5 milyon ton civarında olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çevik, borsaya günlük 8 bin ton civarında ürün geldiğine dikkati çekerek, "Çiftçinin ürünü, devletin açıkladığının üzerinde fiyatlanıyor. Buğday 2,550-2,950 lira, arpa ise 2,300-2,450 lira arasında işlem görüyor. Kaliteli malın değeri yukarılara çıkıyor. Rekoltede kayıp yaşayan üreticimiz, fiyatların düzeyiyle biraz rahatladı. Çiftçimiz fiyatlardan memnun." şeklinde konuştu.