Konya Ovası'nda hububattaki verim ve fiyat artışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat rekoltesinin geçen yıla göre yükselmesi ve alım fiyatlarındaki artış çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Konya Ovası'nda, hububat hasadında sona gelindi.

Bu üretim sezonunda bahar dönemi yağışlarının istenen seviyede olmasına bağlı rekoltenin yüksekliği ve ürün fiyatlarının geçen yıla göre artış göstermesi çiftçileri mutlu etti.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, buğday ve arpa hasadının ülke genelinde tamamlandığını anlattı.

Konya Ovası'nda 2,5 milyon hektar alanda hububat tarımı yapıldığını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Verilerimiz henüz netleşmedi ancak eldeki verilere göre rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Konya'da buğdayda rekolte beklentimiz 2,2-2,5 milyon ton arasında. Arpada ise 1,5-1,7 milyon ton arasında. Geçen seneye göre Konya bölgesindeki bahar yağışları, uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğu için hem arpada hem buğdayda rekoltemiz yüksek. Arpada yüzde 27 civarında bir verim artışımız var. Bu yıl ekmeklik buğday ekim alanı azalsa da rekoltede geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 artış yaşandı."

"Arpa ve buğday, taban fiyatlarının üzerinde değer buluyor"

Rekoltenin yanı sıra hububat fiyatlarının da çiftçileri memnun ettiğini dile getiren Çevik, şöyle devam etti:

"Taban fiyatı tonu 1650 lira olan Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday, borsamızda 1850-1900 lira üzerinden işlem görüyor. Yine taban fiyatı tonu 1275 lira olan arpa ise 1400-1410 lira üzerinden işlem görüyor. Konya Ovası'nda hububat rekoltesinin geçen yıla göre yükselmesi ve alım fiyatlarındaki artış çiftçinin yüzünü güldürdü."

Çevik, Türkiye genelinde de 20,5 milyon ton civarında buğday hasadı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, geçen seneye göre kıraç bölgelerdeki rekoltenin iyi olduğunu bildirdi.

Yine Türkiye genelinde 8-8,5 milyon ton civarında arpa hasadı gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini aktaran Çevik, "Son verilerimiz yıl sonuna doğru netleşir ama bu tahminlerimizin doğru çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.