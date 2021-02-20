Konya Ovası'nda 'kar' çiftçiyi umutlandırdı - Son Dakika
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Konya Ovası'nda 'kar' çiftçiyi umutlandırdı

20.02.2021 08:26
Konya Ovası'nda 'kar' çiftçiyi umutlandırdı

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'nda etkili olan son kar yağışı, çiftçileri umutlandırdı.

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'nda etkili olan son kar yağışı, çiftçileri umutlandırdı. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Bu yağışlar önümüzdeki dönem için bir umuttur. Takip ediyoruz ve önümüzdeki süreçte biraz daha yağış bekliyoruz. Yaz dönemi için endişelerimiz var" dedi.

Konya Ovası, 2,6 milyon hektarlık tarım alanıyla ülkenin toplam tarım alanının yüzde 11,2'sini oluşturuyor. Ova, ülke genelinde ekmeklik buğday üretiminin yüzde 11'ini, makarnalık buğday üretiminin yüzde 25'ini, arpa üretiminin yüzde 14'ünü, şeker pancarı üretiminin yüzde 35'ini, mısır üretiminin yüzde 8'ini, kuru baklagiller üretiminin yüzde 10'unu, ayçiçeği üretiminin yüzde 9'unu karşılıyor. Son yıllardaki küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesi de yerin 45 metre derinliğine kadar geriledi. Bu yıl da yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesi bulunan ovada son kar yağışı, çiftinin umudu oldu.

HUBUBATTA YÜZDE 30 KAYIPKarapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, tarımda kuraklığın sadece Konya'da değil ülke genelinde söz konusu olduğunu belirtti. Meteorolojik verilere göre de ciddi kuraklığın olduğunu kaydeden Üner, "Konya Ovası ve Karapınar, daha fazla etkileniyor. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesiyiz. 6-7 aydır yağış yoktu. Tarımsal anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. Arazide incelemelerimiz ve tespitlerimiz oldu. Yüzde 20, yüzde 30 arasında ekili alanlarda hububat kaybımız var. Uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz kar yağışı geldi sonunda. Kar örtüsü kalktıktan sonra yerinde tespitlerimiz olacak" dedi.OVADA SU ALARMIKonya Ovası'nın yer altı suyunun giderek azaldığına dikkat çeken Üner, "Konya Ovası; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray'ı kapsayan kapalı bir havza, aynı havzadan su kullanıyoruz. Yer altı suyu manasında Toroslara varana kadar bize ciddi manada önem arz ediyor. Kar yağışları yer altı suyu noktasında ne kadar çok olursa daha fazla destek verir. Konya Ovası, su noktasında alarm veriyor. Tarım ve öz üretim olmazsa olmazımız. Tarımsal üretimin devam etmesi noktasında su politikasının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Konya Ovası'na kesinlikle dış havzalardan su getirilmesi lazım" diye konuştu.Son kar yağışının çiftçinin umudu olduğunu vurgulayan Üner, "Bu yağışlar önümüzdeki dönem için bir umuttur. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Takip ediyoruz ve önümüzdeki süreçte biraz daha yağış bekliyoruz. Yaz dönemi için endişelerimiz var. Tarımın kendi içerisindeki sorunlar hiç bitmez. Su olmazsa üretim yapamazsın" dedi.


Kaynak: DHA
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Karapınar, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

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