Konya Ovası'nda 'kar' çiftçiyi umutlandırdı

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık tehlikesi olan Konya Ovası'nda etkili olan son kar yağışı, çiftçileri umutlandırdı. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, "Bu yağışlar önümüzdeki dönem için bir umuttur. Takip ediyoruz ve önümüzdeki süreçte biraz daha yağış bekliyoruz. Yaz dönemi için endişelerimiz var" dedi.

Konya Ovası, 2,6 milyon hektarlık tarım alanıyla ülkenin toplam tarım alanının yüzde 11,2'sini oluşturuyor. Ova, ülke genelinde ekmeklik buğday üretiminin yüzde 11'ini, makarnalık buğday üretiminin yüzde 25'ini, arpa üretiminin yüzde 14'ünü, şeker pancarı üretiminin yüzde 35'ini, mısır üretiminin yüzde 8'ini, kuru baklagiller üretiminin yüzde 10'unu, ayçiçeği üretiminin yüzde 9'unu karşılıyor. Son yıllardaki küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesi de yerin 45 metre derinliğine kadar geriledi. Bu yıl da yağışların yetersiz olması nedeniyle kuraklık tehlikesi bulunan ovada son kar yağışı, çiftinin umudu oldu.