Üye Girişi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi - Son Dakika

Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi

30.08.2021 09:42

Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve sulanan yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmediği, pancar ve buna benzer alternatif ürünlerin...

Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda, yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve sulanan yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmediği, pancar ve buna benzer alternatif ürünlerin olumlu seyrettiği bildirildi.

Konya Ovası'nda çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği ürün pancar haline geldi. 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovası hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi yapılarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Son zamanlarda ova genelinde ekimi yapılan en zahmetli ürün olarak bilinen pancarda bu yıl olumsuzluk yaşanmayacağı ön görülüyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Sulu alanlarda baharlık ürün ekimi yaptığımız yerlerde pancar gibi ürünlerin ekimi yapıldığı yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmüyor" dedi.

"Şuan pancar ve buna benzer alternatif ürünlerimiz olumlu seyrediyor"

Son zamanlardaki kuraklığın ovaya etkisini anlatan Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, "Yaz aylarında hiçbir şekilde yağış alamadığımız için üreticilerimiz açısından suya ister istemez mevcudundan daha fazla yükleniyoruz. Yer altı kuyularında daha çok su kullanıldı ve bu da gerek enerji maliyeti açısından dezavantaj oluşturdu gerekse de kıymetli suyumuzu daha fazla kullanarak suyumuzu daha fazla sorun haline getirdik. Tabii böyle bir kurak zamanda elimizde bir imkan varsa yer altı suyuna yüklenmeyeyim diyerek üretimden vazgeçme şansımız da yok. Şuan pancar ve buna benzer alternatif ürünlerimiz olumlu seyrediyor. Tek sıkıntımız fazla su kullanmak ve yer altı sularımızın daha alt seviyelere kadar düşmüş olması. Aksi halde baharlık yetiştirilen ürünlerde bir sıkıntı gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Apil Avcı, "Normalde pancar ekimi Nisan ayının başında başlar. Normal Aralık ayındaki toprak hazırlığının ardından ekimi yapılır. Daha sonra sulaması yapılır. Ürünler çıktıktan sonra bazı ilaçlama yapılır, çapa yapılır, devamlı bakımı yapılır. Eylül ayında başlayan söküm zamanı Aralık ayına kadar devam eder. Pancar işi biraz zahmetli iş, emek istiyor. En büyük sorunumuz ise çapa, bazen çapa yaptıracak kişi bulamıyoruz. Çapalanmasa da olmuyor ama bu sorunu akıllı tohum sayesinde hafifletiyoruz, verimi de güzel bir ürün şimdilik" şeklinde konuştu.

"Çocuk büyütür gibi bakmak zorundasın"

Pancar üretiminin oldukça zahmetli olduğunu söyleyen çiftçi Avcı, "Dört çocuk büyüttüm ben ama bu pancarı da çocuk büyütür gibi bakmak zorundasın. Her yıl arkasından koşuyorsun bakımını yapıyorsun. Gerçekten ürünlerin içerisinde en zahmetlisi pancar. Çiftçilikte işini severek yapacaksın, yoksa olmaz yapamazsın. Sevgi, istemek, azim şart" dedi.

150 dekar alanda pancar üretimi yapan Avcı, "Evet, beni 150 dekar zorlamıyor ama bu alanda yapılan ekim ve hasat zamanında daha rahat olması için bazı ekipmanlar olmadığı zaman biz zorlanıyoruz zaman zaman. Ama ürünlerimiz şirketin istediği gibi verimli ve kaliteli olarak yetişiyor" diye konuştu.

Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi
Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi

Türkiye, Tarım, Hasat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu 10:45 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı 10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor 10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada 10:10 Gelinin testi pozitif çıktı, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü! 22 kişi karantinada Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 07:28 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
10:41 Karı koca kavgası kanlı bitti! Cinnet geçiren kadın, kocasını öldürdü
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:30 Üst geçitten tren raylarına uçtu! Korkunç kazada: 1 ölü, 5 yaralı
10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
10:26 Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi
10:22 Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi Atatürk'ün, Time dergisine kapak olan en meşhur fotoğrafının hikayesi hüzünlendirdi         
10:26
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi         
10:16
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu         
08:24
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 10:49:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeraltı suları kullanıldı, kuraklığa rağmen Konya Ovası'nda pancarda verim düşmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement