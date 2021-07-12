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Konya Ovası'nda plaj keyif - Son Dakika

Konya Ovası'nda plaj keyif

12.07.2021 14:21
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KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz sahillerini aratmadı.

KONYA Ovası'ndaki Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Akdeniz sahillerini aratmadı. Karaburun Plajı'na yoğun rağbet gösteren Konyalılar, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

Yaklaşık 656 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü kıyısındaki 3 kilometrelik Karaburun plajına Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor. Gölde serinleyenler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp ve piknik yapma imkanı buluyor. Gölde serinleyen Yunus Aytekin, "Konya'nın denizine geldim. 3 gün önce reklamlarını gördüm ve bugün test etmek için buradayım. Çok başarılı bir yer ve güzel bir alan olmuş. Buraya geldiklerinde insanlar görecek, kısa mesafe geliyorsun ve mutlusun. Güneşi, şezlongu, hizmeti var. Evet, Akdeniz'in, oraların bir adı var. Buranın da zamanla bir adı olacak inanıyorum ve başaracaklarını gördüm" dedi.

'KARABURUN PLAJI, BÖLGE TURİZMİNİN PENCERESİ OLDU'Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Karaburun plajının bölge turizminin penceresi olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnce kum taneleriyle bir göl tabanı düşünün, masmavi suyuyla içilebilir niteliği olan Beyşehir Gölü'nün kenarındayız. Karaburun plajının özelliği kendi kendine oluşan bir plaj olmasıdır. Bizler de bu güzel tabloya çerçeve yaptık. Amacımız Konya'mızın ve bölgemizin bütün insanlarını Akdeniz'e kadar gitmeleri yerine plajı onların ayaklarına getirmek oldu. Plajımız, önce 800 metrelik bir alana sahipti, bu yıl yeni yüzüyle 3 kilometreye tamamladık. Üstünler Çayı dediğimiz çayın kenarına kadar ıslahını yaptık. Geçen yıl 3 bölüm olan plajımız, bu yıl 6 bölüme çıkararak açılışını yaptık. Tuvaletleriyle soyunma kabinleri ile kafe ve büfeleri ile geniş bir banttı halkımızın hizmete sunduk"

Konya ve Beyşehir'i Antalya'ya bağlayan karayolundaki tünel çalışmaları tamamlandıktan sonra Akdeniz'den turistlerin de Karaburun plajının tercihleri arasında yer alacağını ifade eden Bayındır, "Gembos yolu açıldığı zaman, Beyşehir Karaburun plajı Antalya'dan 135 kilometre olacak. Turizmde insanları Serik, Manavgat ve Antalya merkezde dahil buraya çekmek istiyoruz" diye konuştu.


Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif
Konya Ovası'nda plaj keyif

Beyşehir Gölü, Türkiye, Akdeniz, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya Ovası'nda plaj keyif - Son Dakika


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