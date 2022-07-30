Konya'daki Beyşehir Gölü sahili görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Konya'daki Beyşehir Gölü sahili görenleri hayran bırakıyor

30.07.2022 12:20

Konya Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun Plajı'na gelenler hayran kalıyor. Akdeniz sahillerini aratmayan bölgede vatandaşlar yüzüp güneşleniyor. Kocaeli'den gelen Kübra Deniz, "Sosyal medyada gördüm ve Gebze'den geldim. Antalya'dan daha iyi diyebilirim plaj olarak. Burası Konya'nın denizi" şeklinde konuştu.

Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Akdeniz sahillerini aratmıyor. Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

"ANTALYA'DAN DAHA İYİ DİYEBİLİRİM"

Sosyal medyada görüp Beyşehir'e geldiğini, sahilde güneşlenip gölde yüzerek keyifli bir tatil yaptığını söyleyen Kübra Deniz, " Gebze'den buraya geldim. Burası Antalya'dan daha iyi diyebilirim, plaj olarak. Burayı sosyal medyada gördüm ilk başta, daha sonra arkadaş tavsiyesi üzerine geldim. Burası Konya'nın denizi diyebilirim. Daha önce Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra da ön yargılı bir şekilde buraya geldim ama geldiğime gayet memnunum" diye konuştu.

"GELEN HERKES ŞAŞIRIYOR"

Beyşehir Belediyesi'nde görevli plaj sorumlusu Suat Sarıoğlan, Karaburun plajına artık Konya dışından tatilcilerin de geldiğini kaydetti. Sarıoğlan, plaja gelenlerin mesire alanında karavan ve çadır kurma imkanı da bulabildiğini belirterek, "Misafirler ön yargıyla geliyorlar. Burada bir göl var. Biz bir gidelim bakalım diye geliyorlar. Gelen herkes şaşırıyor. Konya'nın ortasında böyle bir plaj, böyle bir hava beklemiyorlar" dedi.

İşte Beyşehir Gölü sahilinden kareler;

Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI
Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI
Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI
Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI
Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI
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Kaynak: DHA

Beyşehir Gölü, Antalya, Akdeniz, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Konya'daki Beyşehir Gölü sahili görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

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