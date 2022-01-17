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Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı - Son Dakika

Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı

17.01.2022 11:08

Konya'da erozyonun etkileri ve sazlıkların istilasıyla küçülerek kapanmaya yüz tutan Beşgöz Gölü'nün yüzeyi 6 yıllık temizlik çalışmasıyla 45 bin metrekareden 300 bin metrekareye çıkarıldı.

Konya'da erozyonun etkileri ve sazlıkların istilasıyla küçülerek kapanmaya yüz tutan Beşgöz Gölü'nün yüzeyi 6 yıllık temizlik çalışmasıyla 45 bin metrekareden 300 bin metrekareye çıkarıldı.

Kuraklığın ağır etkilerine rağmen tabanındaki kaynakları sayesinde su seviyesi dört mevsim değişmeyen Sarayönü ilçesindeki göl, dereyi andıran görünümünden kurtarılarak eski alanına ve su potansiyeline kavuştu.

Temizlik çalışmalarının ardından Beşgöz Gölü'nün tekrar erozyonla ve otlarla kapanmaması için kıyıları taşla örülerek tedbir alındı. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından bölgenin en önemli su kaynağı olan göl, birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Su kuşlarının üreme ve yaşam alanı olan gölde, sazan, turna ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşıyor. Göl, bahar döneminde açan nilüfer çiçekleriyle de güzel bir görünüme kavuşuyor.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine, ilçenin 4 kilometre batısında bulunan gölün, doğal su kaynağı olduğunu söyledi.

Saniyede yaklaşık 600 litrelik kaynak debisiyle gölün dört mevsim kuraklıktan etkilenmediğini belirten Solak, bölgedeki tarımsal alanların su ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını dile getirdi.

"Gölümüzü kurtarıp güzel bir vaha haline getirdik"

Zamanla kapanmaya yüz tutan göl, ölü bir göl haline dönüşmek üzereyken 6 yıl önce çalışmalara başladıklarını ifade eden Solak, "Gölün içindeki hayat da yavaş yavaş bitiyordu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün imkanlarıyla gölde 6 yıl temizlik çalışması yürüttük. Gölün yüzey alanı 45 bin metrekareden 300 bin metrekareye çıktı." diye konuştu.

Gölün, temizlenmesi ve kıyılarının taşla tahkim edilmesinin ardından, millet bahçesi projesiyle çevresinin de düzenlenip korumaya alındığını vurgulayan Solak, şöyle konuştu:

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleri ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyetiyle gölün çevresini millet bahçesine dönüştürüyoruz. 90 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Bu anlamda kapanmak üzere olan gölümüzü kurtarıp güzel bir vaha haline getirdik. Gölümüz canlı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bunları da bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmak lazım. Gölün yüzeyinde doğal nilüfer bahçesi var. Su altı yosunları var. Gölün tabanındaki bitki çeşitliliği çok fazla. Bunun yanında ördekler, kazlar, yaban kuşları bulunuyor. Doğal balık çeşitleri olarak turna, sazan, alabalık ve tatlı su kefali var."

"Suyun önemi gittikçe artıyor"

Solak, her yıl etkilerini artıran küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının öneminin gittikçe arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Göl şu anda tarımsal sulamada kullanılıyor. Bununla ilgili bir proje çalışmasını mutlaka yapacağız. Suyun önemi gittikçe artıyor. İleriki aşamalarda Allah korusun uzun süreli bir kuraklıkta Beşgöz bu bölgenin içme suyu ihtiyacını da tamamen karşılayabilecek bir su kaynağı. Bununla ilgili planlamalarımız var. İleride yaşanabilecek bir olumsuzlukta hazır bir su kaynağımız olacak."

Gölün, tabandan çıkan kaynak sularıyla beslendiğini kaydeden Solak, kaynağın nerden geldiği konusuyla ilgili araştırma da yapacaklarını ifade etti.

Su kaynağının büyük bir yer altı rezervi olabileceği üzerinde duran Solak, "Ben 50 yaşındayım. Öteden beri buranın su miktarı hiç değişmedi. Debisi aynı şekilde devam ediyor. Temizlik çalışmasından sonra da gölün havza alanı büyümüş oldu. Göle gelen su kaynakları daha da açılmış oldu." diye konuştu.

Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı
Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı
Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı

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Sarayönü, Tarım, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Ovası'nın kuraklıktan etkilenmeyen gölü koruma altına alındı - Son Dakika
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