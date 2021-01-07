Konya Ovası suya hasret kaldı - Son Dakika

Konya Ovası suya hasret kaldı

07.01.2021 23:04

Konya Ovası suya hasret kaldı Ziraat Mühendisi Çelik: "Bugün serçenin yiyeceği ot yok" Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası suya hasret kaldı.

Konya Ovası suya hasret kaldı

Ziraat Mühendisi Çelik: "Bugün serçenin yiyeceği ot yok"

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası suya hasret kaldı. Ekim ayından bu yana yağış beklenen tarlalara ekilen ürünler baş göstermedi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesinde tarlaları inceleyen Ziraat Mühendisi Hüseyin Çelik, eskiden bir metre karın içinde gezerken şimdi ise serçenin yiyeceği otun bile olmadığını söyledi. Sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi tarlalardaki su ihtiyacını artırdığını vurgulayan Ziraat Mühendisi Hüseyin Çelik, "1980'li yıllarda kardan, yağıştan biz burada kışın traktörle gezemezdik. Bu tarlayı sadece sürer, eker bir de baharda ilaç atmaya, gübre atmaya gelirdik. Belki bu tarlaya ben 15 kere geldim. Acaba bir devinme var mı diye. Mesela 80'li, 90'lı yıllarda bu vakitlerde geldiğimiz zaman tarlada tavuk gizlenirdi. Ekini biraz erken ektirenler, ekini sapa kalkmasın diye koyuna, kuzuya yayarlardı. Ama şimdi serçenin yiyeceği ot yok" dedi.

"Şu anda tohum yatağını kazdığımızda kesek çıkıyor"

Tarlalara tohum atılalı 3 aylık bir süre geçtiğini dile getiren Hüseyin Çelik, yağışların olmaması nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde verim kaybı beklendiğini dile getirdi. Çelik, "Ekim ayının başından beri bu tarlalar yağmur ve su bekliyor. Bir ara az yağmur oldu. Ondan mütevellit gördüğümüz gibi buğdaylardan biraz yüzeye düşenleri kök atmış, yukarıya doğru sap atmış ama birçoğu cansız. Şu günlerde olacak 3-4 parmaklık bir yağmur gerçekten çok değişiklik oluşturacak. Büyük sıkıntı var. Birçok tarlada da büyük bir ihtimalle, eğer hava şartları böyle giderse verimde yüzde 50, yüzde 60'larda bir düşüş olacağı tahmin ediliyor. Ocak ayını geçtik ama biz bu mevsimde eskiden yarım metre, 1 metre karın içinde gezerken şu anda tohum yatağını kazdığımızda kesek çıkıyor. Bunun da verimlere çok etki edeceğini düşünüyoruz. İnşallah Mevla gerekli yağmuru verirse, bahar iyi gelirse o zaman kurtarır. Ama şu şartlarda pek iç açıcı değil" şeklinde konuştu.

Bugün sulama imkanı olan çiftçilerin ürünlerinin durumunun iyi olduğunu ifade eden Çelik, "Çiftçilerin bazıları bir kere sulamış olmamış, iki kere sulamış, belki bazıları üçüncü sulamayı yapıyor. Ama sulama imkanı olmayanlar için çok sıkıntı, hem verim açısından hem çiftçi açısından. Çiftçi belki tohumu vadeli almış olabilir ya da elinde olanı kullandı, gelecek seneye yatırım yapmıştır. Ama durum bu şekilde giderse pek iç açıcı gözükmüyor gelecek sene için. Verimde büyük kayıplar olur" diye konuştu.

Konya Ovası suya hasret kaldı
Konya Ovası suya hasret kaldı
Konya Ovası suya hasret kaldı
Konya Ovası suya hasret kaldı

Ziraat Mühendisi, Türkiye, Konya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya Ovası suya hasret kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı Gizli tanıktan 6-8 Ekim olayları itirafı: KCK'dan Demirtaş'a sokaklara çıkma talimatı verildi DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Aleyna Çakır'ın babası: Evladınızın toprağını kokladınız mı? ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a uyarı: Topu rakibe bırakırsan şampiyon olamazsın         
22:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir         
22:02
Apartman girişinde çıkan yangında can pazarı yaşandı Apartman girişinde çıkan yangında can pazarı yaşandı         
21:56
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:32
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 23:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ovası suya hasret kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei