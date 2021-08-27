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Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı - Son Dakika

Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı

27.08.2021 11:38

Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi.

Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı

KONYA - Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. Çumra ilçesi çevresindeki çiftçiler hasadı yaklaşan yemeklik ayçiçeğinde verimli bir hasadın olmasını beklerken, Kadınhanı ilçesinde hasadı yapılan yağlık ayçiçeği üreticileri ise kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle de Konya, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konya Ovası'ndaki ayçiçeğine çiftçiler tarafından rağbet her yıl artarken, Türkiye'deki üretimin yüzde 20'lik kısmını karşılamaya başladı. Ürünün ekiminde kullanılan modern teknikler sayesinde hem kalitesinin hem de veriminin artmasının sağlandığını anlatan Çumra ilçesinde yemeklik ayçiçeği üretimi yapan Apil Avcı, "Nisan ayı sonunda ekimine başlarız. Toprak hazırlaması 12. ayın içerisinde yapılır. Nisan ayının sonu Mayıs ayının içerisinde ise ekimini yaparız ayçiçeğinin. Biz bu ürünleri normal iki sıralı olarak ekeriz. İki çeşit olarak da ekeriz biri yağlık biri yemeklik olarak ekeriz. Kolay bir üründür. Biz bunu yağ üretiminde daha çok ekeriz günden güne bunda rekolteler artmaktadır" dedi.

"Bu ürün için gidip araştırmasını yaptık"

Ayçiçek ekiminden önce bu ürünü araştırarak bulduklarını anlatan çiftçi Avcı, "Bazı civar illerde ekildiğini duyduk. O zamanlar bu ürün için gidip araştırmasını yaptık. En kaliteli şekilde nasıl üretimini yaparız diyerek istişarelerini yaptık. Sonra deneme ekimi yaptık. Bizim bu bölgelerde artık oldukça fazla olmaya başladı. Artık bizim buralarda alternatif bir ürün olmaya başladı. İkinci ürün olarak yani tarlaya ikinci ekim ne yapabiliriz düşüncesinden bizi bu ürün kurtardı. Buğday arpa yerine ektiğimiz çok güzel bir ürün. Biz bu bölgede pancar havuçtan başka bir şey bilmezdik ama şimdi üretim ağımız oldukça geniş. Ayçiçek başta olmak üzere buna benzer bir çok ürün olarak alternatife başvurduk. Güzel sonuçlar aldık. Çumra ilçesinde buralarda biz bu ürünü çok sevdik. Pazarında da sorun olmayan bitki" ifadelerini kullandı.

Avcı, "Biz ürettiğimiz ürünlerin daha önce yağmurlama ile sulamasını yapıyorduk. Şimdi damlama sulamasına geçtiğimiz için o yönden de çok rahatlamış durumdayız. Güzel bir hasat ve sezon için benim açımdan dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ise toprak hazırlanmasının çok iyi yapılmasının kaliteyi arttırdığını düşünüyorum. Tohumun da milli ve yerli kullanılmasını tavsiye edebilirim" ifadesini kullandı.

Yağlık ürününde rekolte geçen yıla göre bu yıl yarı yarıya düştü

Öte yandan, Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesinde yağlık ayçiçeği hasadı yapan üretici Nafiz Karakurt, kuraklığın bu yıl kendilerine oldukça etkilediğini ifade etti. Karakurt, "Geçen yıl yağlık ayçiçeğimiz 300 ile 350 kilogramdı. Bu rakamlar bunun yarısının daha altına düşmüş durumda. Çünkü yaşların düşerek kurak bir sezon geçirmemiz, bizim arazilerimiz ise sulama arazisiydi, cazibe sulama ile üretim yapıyorduk. Bu yıl gölette kuraklık nedeniyle su birikmemesi sonucu cazibe sulama da yapamadık" dedi.

Çiftçi Sefer Özcan da "Bu yıl sorunlardan en büyüğü kuraklık. Kuraklık sonrasında ise sulamada yapılan yanlışlar. Biz burada cazibe sulama sistemiyle sulama yapmaktayız. Suyun denetimsiz tüketilmesi sonucu mağduriyet yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallede biçerdöver işletmecisi Osman Nehir ise "Bu sene hasattaki önceki yıllara göre olan fark açık arayla belli oluyor. Verim de kalitede de yok. Bu durum ise onları da bizi de zorda bırakıyor. Bu bölgenin tek sorunu su" diye konuştu.

Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı

Trakya Bölgesi, Kadınhanı, Hasat, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda ayçiçek hasadı zamanı - Son Dakika Ekonomi


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