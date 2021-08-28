Üye Girişi
Konya Ovasında ayçiçek hasadı zamanı - Son Dakika

Konya Ovasında ayçiçek hasadı zamanı

28.08.2021 00:58
Konya Ovasında ayçiçek hasadı zamanı, System.String[]

Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi.

Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya'dan sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. Çumra ilçesi çevresindeki çiftçiler hasadı yaklaşan yemeklik ayçiçeğinde verimli bir hasadın olmasını beklerken, Kadınhanı ilçesinde hasadı yapılan yağlık ayçiçeği üreticileri ise kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimiyle de Konya, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konya Ovası'ndaki ayçiçeğine çiftçiler tarafından rağbet her yıl artarken, Türkiye'deki üretimin yüzde 20'lik kısmını karşılamaya başladı. Ürünün ekiminde kullanılan modern teknikler sayesinde hem kalitesinin hem de veriminin artmasının sağlandığını anlatan Çumra ilçesinde yemeklik ayçiçeği üretimi yapan Apil Avcı, "Nisan ayı sonunda ekimine başlarız. Toprak hazırlaması 12. ayın içerisinde yapılır. Nisan ayının sonu Mayıs ayının içerisinde ise ekimini yaparız ayçiçeğinin. Biz bu ürünleri normal iki sıralı olarak ekeriz. İki çeşit olarak da ekeriz biri yağlık biri yemeklik olarak ekeriz. Kolay bir üründür. Biz bunu yağ üretiminde daha çok ekeriz günden güne bunda rekolteler artmaktadır" dedi.

"Bu ürün için gidip araştırmasını yaptık"

Ayçiçek ekiminden önce bu ürünü araştırarak bulduklarını anlatan çiftçi Avcı, "Bazı civar illerde ekildiğini duyduk. O zamanlar bu ürün için gidip araştırmasını yaptık. En kaliteli şekilde nasıl üretimini yaparız diyerek istişarelerini yaptık. Sonra deneme ekimi yaptık. Bizim bu bölgelerde artık oldukça fazla olmaya başladı. Artık bizim buralarda alternatif bir ürün olmaya başladı. İkinci ürün olarak yani tarlaya ikinci ekim ne yapabiliriz düşüncesinden bizi bu ürün kurtardı. Buğday arpa yerine ektiğimiz çok güzel bir ürün. Biz bu bölgede pancar havuçtan başka bir şey bilmezdik ama şimdi üretim ağımız oldukça geniş. Ayçiçek başta olmak üzere buna benzer bir çok ürün olarak alternatife başvurduk. Güzel sonuçlar aldık. Çumra ilçesinde buralarda biz bu ürünü çok sevdik. Pazarında da sorun olmayan bitki" ifadelerini kullandı.

Avcı, "Biz ürettiğimiz ürünlerin daha önce yağmurlama ile sulamasını yapıyorduk. Şimdi damlama sulamasına geçtiğimiz için o yönden de çok rahatlamış durumdayız. Güzel bir hasat ve sezon için benim açımdan dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ise toprak hazırlanmasının çok iyi yapılmasının kaliteyi arttırdığını düşünüyorum. Tohumun da milli ve yerli kullanılmasını tavsiye edebilirim" ifadesini kullandı.

Yağlık ürününde rekolte geçen yıla göre bu yıl yarı yarıya düştü

Öte yandan, Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesinde yağlık ayçiçeği hasadı yapan üretici Nafiz Karakurt, kuraklığın bu yıl kendilerine oldukça etkilediğini ifade etti. Karakurt, "Geçen yıl yağlık ayçiçeğimiz 300 ile 350 kilogramdı. Bu rakamlar bunun yarısının daha altına düşmüş durumda. Çünkü yaşların düşerek kurak bir sezon geçirmemiz, bizim arazilerimiz ise sulama arazisiydi, cazibe sulama ile üretim yapıyorduk. Bu yıl gölette kuraklık nedeniyle su birikmemesi sonucu cazibe sulama da yapamadık" dedi.

Çiftçi Sefer Özcan da "Bu yıl sorunlardan en büyüğü kuraklık. Kuraklık sonrasında ise sulamada yapılan yanlışlar. Biz burada cazibe sulama sistemiyle sulama yapmaktayız. Suyun denetimsiz tüketilmesi sonucu mağduriyet yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallede biçerdöver işletmecisi Osman Nehir ise "Bu sene hasattaki önceki yıllara göre olan fark açık arayla belli oluyor. Verim de kalitede de yok. Bu durum ise onları da bizi de zorda bırakıyor. Bu bölgenin tek sorunu su" diye konuştu. - KONYA

Trakya Bölgesi, Kadınhanı, Çumra, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Ovasında ayçiçek hasadı zamanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi 22:46 İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı 21:17 Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı 18:17 Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan olay sevinç! Rizesporlu taraftarlardan tepki yağıyor         
23:12
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi         
20:41
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor         
18:29
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 02:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya Ovasında ayçiçek hasadı zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement