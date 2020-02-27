Konya ovasında çığ tatbikatı - Son Dakika
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Konya ovasında çığ tatbikatı

6 saat önce

Konya Ovasında çığ tatbikatıKONYA'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD ve ambulans helikopter eşliğinde çığ tatbikatı yapıldı.

Konya Ovasında çığ tatbikatı

KONYA'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD ve ambulans helikopter eşliğinde çığ tatbikatı yapıldı. UMKE tarafından Derbent ilçesindeki turizme yeni kazandırılmaya çalışılan Aladağ Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun beraberindeki heyette izledi. Tatbikatta senaryo gereği kayak yapan 2 kişi çığ altında kaldı. 2 kişiyi kurtarmaya giden 4 kişi de ikinci bir facia sonucu çığın altında kaldı. İhbar üzerine harekete geçen 50 kişilik UMKE ekibi, AFAD ekibiyle birlikte paletli ambulans eşliğinde bölgeye ulaştı. Yapılan arama çalışma sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken diğer 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan bir yaralı paletle ambulansla bir süre taşındıktan sonra bölgeye çağrılan ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılarda orada kurulan Sahra Hastanesinde tedavi edildi.

Konya ovasında çığ tatbikatı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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