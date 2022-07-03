KONYA OVASINDA LAVANTA BAHÇESİ

KONYA Ovası'nda oluşturulan lavanta bahçesi ilgi görüyor. Ziyaretçiler lavantalar içinde fotoğraf çektiriyor.

Karatay Belediyesi'nin 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açıldığı daha ilk günden itibaren ilgi gören Lavanta Bahçesi'ne gelenler, lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terasları ve yürüyüş yolları gibi daha birçok noktada fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçilerden Emre Arslan, "Düğün hazırlığı yapıyoruz ve düğün öncesinde dış çekim için burayı tercih ettik. Daha önce çekim için şehir dışına gitmeyi planlıyorduk ama Karatay Belediyesi'nin böyle bir bahçesinin olduğunu duyunca buraya geldik. Her şey çok güzel çok beğendik."dedi.

Ali Taşbaş da 'Ailem ile birlikte bahçeyi dolaştık fotoğraf çektik. Çok güzel çok beğendik. İnsanlar buraya gelerek bir nevi stresini atıyor."diye konuştu.