KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU - Son Dakika
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KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU

01.05.2022 10:34

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovasında son yağışlar sevindirirken, zirai don ve eriyen kar nedeniyle bazı tarlaların su altında kalması verim kaybına neden oldu.

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovasında son yağışlar sevindirirken, zirai don ve eriyen kar nedeniyle bazı tarlaların su altında kalması verim kaybına neden oldu. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, " Bazı hububatlarda don dediğimiz üşüme olayı var. Verim bazı yerlerde yüzde 50, yüzde 60 sürüyor. Kasım ayında sulanan araziler hem kışın hem de baharın yağışlı geçmesinden dolayı su bastı, bundan da büyük bir verim kaybı var. ? dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova geçtiğimiz sezon geçirdiği kurak dönemin ardından bu yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Nisan ayı başlarında bölgede yaşanan zirai don ise hububat ürünlerinde verim kayıplarına yol açtı. Arazide verim kayıplarının yüzde 50-60 civarında görülebileceğini söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, 'Ekim ayında ekilen ve sulanan arpa, buğday ve hububatın gelişimi ve bugünkü durumu çok iyi; ama kasım ayında ekilen ve sulananlar, arkasından kışın gelmesinden dolayı özellikle bazı hububatlarda don dediğimiz üşüme olayı var. Verim bazı yerlerde yüzde 50 yüzde 60 sürüyor.' dedi.

'YOĞUN YAĞIŞA RAĞMEN SAHADA İSTENEN VERİMİ GÖREMİYORUZ'

Yağışlı geçen sezona rağmen tarım arazilerde istenilen verime ulaşılmadığını ifade eden Kavuneker, 'Kasım ayında sulanan araziler hem kış mevsiminde, hem de bahar döneminin yağışlı geçmesinden dolayı su bastı, bundan da büyük bir verim kaybı var. Biliyorsunuz ki nisan ayında yağış düşmedi. Oysaki en çok nisan ayında suya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden sahada sıkıntı var. Biz bu durumu değerlendirip suyun olmadığı yerlere devletten destek alarak yağlık ayçiçeği ekebiliriz. Bu yıl bu kadar yağışlara rağmen sahada istenilen verimi göremiyoruz. Büyük oranda sıkıntı var. Sulama imkanı olanlar, ekim ayında ekinlerini sulayanların hububatları çok güzel. Bir de ekilen bu tohumların bazı çeşitleri soğuğa dayanıklı değil. Çiftçimizin biraz daha tecrübeli olması lazım. Bildiği tohumları kullanması lazım. Yeni çıkan bilmediği tohumları rast gele ekmemesi lazım. Ekilen çoğu tohum soğuğa dayanamadı bu da çiftçi için kayıp yıl oldu yazık oldu.' diye konuştu.

KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU
KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU
KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU
KONYA OVASINDA VERİM KAYBI KORKUSU

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Türkiye, Konya, Kasım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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