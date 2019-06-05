KONYA OVASININ, YENİ GÖZDESİ ÇİLEK

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen
Konya
Ovasının yeni gözdesi çilek oldu.
Ziraat Mühendisleri Odası
Konya Şube Başkanı Prof. Dr.
Süleyman Soylu
, Konya Ovası'nın çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, çilek üretimi ve ekim alanlarında
Türkiye
'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını söyledi.
Türkiye'de 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kent olan Konya'da arazinin yüzde 55'i tarım alanı olarak kullanılıyor. En çok tahıl ürünleri yetiştirildiğinden Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Buğday üretiminin birinci sırada yer aldığı kentte yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday yetişiyor.
Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'ndaki çiftçilerin yeni gözde ürünün artık çilek olduğunu belirtti. Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 10'luk bir kısmını Konya'da karşıladığını ve bununda artacağını ifade eden Süleyman Soylu şunları söyledi
Konya, Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşılıyor. Yine ekim alanında da yüzde 10'luk bir kısmı kaplıyor. Bunu önemli kılan en önemli husus Konya'da çilek üretimi, tarım arazilerin çok küçük, parçalı, gelir düzeyinin çok düşük olduğu ilçelerimizde yaygınlaşması. O bölgelerimizin kırsal kalkınmasına çok büyük katkı yapması. Konya'nın bu konuda örnek ilçesi
Hüyük
ilçesidir. 15 bin nüfuslu Hüyük, tek başına 2018 yılında 26 bin ton civarında çilek üretti. Türkiye üretiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Bölgede ciddi bir ekonomik canlılık getirmiş durumda. Hüyük'teki çilek üretimi sayesinde şehirden köye geriye doğru göçün başladığını ifade eden Soylu, Çilek üretimi sayesinde şehirden köylere geriye doğru göç başlamış durumda. Çilek üretimi bölgede tuttu ve giderek de artıyor. Önümüzdeki yıllarda artık bölgenin çileğin cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Gelecekteki beklentimiz; özellikle çileğin bölgede değerlendirecek kompleks tesislerin yapılması sayesinde inanıyorum ki Konya'da özellikle dağlık arazilerde çok ciddi bir kırsal kalkınmaya kavuşmuş olacağız.
Buda
dağlık arazilerden şehre göçün önüne geçeceğiz aksine şehirlerde çok düşük maaşla çalışan köylülerimizin geriye dönüp köylerine topraklarına sahip çıkmasına da vesile olacaktır. dedi.
HEM TÜRKİYE'DE HEM DE YURTDIŞINDA TALEP GÖRÜYOR
Konya çileğinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında talep gördüğünü ifade eden Soylu, Konya'da özellikle Hüyük ilçemizde üretilen çilekler sadece yerli pazara değil özellikle uluslararası pazara da gidiyor. Ciddi anlamda ihracat söz konusudur. Bu çileklerin özelliği ise organik olmasıdır. O bölgelerdeki insanların yüzde 90'u klasik, eski geleneksel usullerle üretim yapıyorlar. Kimyasallardan kaçınıyorlar. Dolayısıyla lezzeti olsun, dayanıklılığı olsun gerçekten tüm Türkiye de ilgi duyulan yurtdışında da talep gören bir ürün haline geldi. Hüyük ilçesi bu işe gönül verdi. Çok güzel bir model çıktı ortaya. Burada tek dileğimiz özellikle bölgedeki çilek fiyatlarının hem üreticiyi hem tüketiciyi memnun edecek bir istikrara gitmesi. Bu yıl ilk hasat 3,5-5 lira arasında başladı. Ümidimiz 5 lira bandında çiftçimizin çileğinin para etmesi. Bu seviyede devam ederse üreticilerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üretim alanlarını artırarak bölgeyi daha da merkez haline getirme yoluna gideceklerdir. diye konuştu.