Konya Oyun Oynarken Traktörün Arkasındaki Şafta Kapılan Suriyeli İki Kardeş Öldü
7 saat önce
Oyun oynarken traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldüKONYA'da traktör ile yem karma makinası arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.
Oyun oynarken traktörün arkasındaki şafta kapılan Suriyeli iki kardeş öldü
KONYA'da traktör ile yem karma makinası arasında oynadıkları şafta kapılan Suriye uyruklu Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Razaman (3), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay
ilçesine bağlı eskiden köy statüsünde olan Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Bir çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan
traktörü bağlı yem karma makinasıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid (22), çocukları Selin Ramazan ve Memed Razaman'ı oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş kabin içinde bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, traktörden çıkartıp yere indirdi. Ardından da eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları beslenmesiyle ilgilendi. İki kardeş de traktör ve yem karma makinası arasında bulunan makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra iki kardeş, elbise ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Jandarma
ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Çocuklarının öldüğünü duyup sinir krizi geçiren anne Döne Abid'e sağlık görevlileri müdahale etti. İki kardeşin cesedi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Jandarma şüphe üzerine anne Döne Abid ve baba Hasan Ramazan'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:11 Kaynak: DHA
Hobi Olarak Başladığı İşten Büyük Paralar Kazanmaya Başladı
Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu
Eski Bakan Ercan Vuralhan'ı Öldüren Zanlıya 12,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Fatih Portakal'ın Haberler.com'a Açtığı Davayı Mahkeme Reddetti