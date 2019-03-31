Son Dakika Haberleri: Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü

Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü

1 dakika önce

Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldüKonya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı.

Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü, System.String[]
Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kadınhanı ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Cumhuriyet İlkokulu'na giderek 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde aniden fenalaştı. Çağrılan ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:14 Kaynak: DHA

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