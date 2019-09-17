Konya özel harekat eşliğinde uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı

Özel Harekat eşliğinde uyuşturucu operasyonu 13 gözaltı

Konya'da Özel Harekat Polisi eşliğinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki tabikin ardından aralarında Suriye uyruklu 1'i kadın 2 kişinin de bulunduğu 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Özel Harekat Polisi eşliğinde bugün şafak vakti daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphilelerden Suriye uyruklu F.E.H ve M.P. adlı kadınında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda 725 adet uyuşturucu hap, 209 gram eroin ile 34 gram esrar ele geçirildi.