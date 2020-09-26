Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu - Son Dakika

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "TÜİK, 31 Ağustos'ta 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Verilere göre sanayi sektörü yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler sektörü yüzde 25 küçüldü. Finans ve sigorta ile reel üretim gerçekleştiren tek sektör büyüdü o da tarım sektörü " dedi.

Konuk, Konya Şeker Fabrikası'nda düzenlenen Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 68. Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde gıdada kendine yeterliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplum hayatında sağlık ve gıdada hiçbir ülkenin hata yapma, ihmal etme ve önlem almama lüksünün olmadığını belirten Konuk, "Arabasız yaşayabilirsiniz. Telefonsuz, televizyonsuz, mobilyasız yaşayabilirsiniz. Ekmeksiz, susuz, oksijensiz yaşayamazsınız. Gıda ihtiyacının karşılanması için birileri tarlada tapanda uğraşacak, ahırda, merada çalışacak ki 83 milyon açlık çekmeyecek. Birilerinin çalışması yetmez. Tarlada çalışanın motivasyonu tam olacak, çiftçinin umudu diri olacak." diye konuştu.

Konuk, TÜİK'in açıkladığı 2. çeyrek büyüme rakamlarına göre büyüyen tek sektörün tarım sektörü olduğunu anımsattı.

Salgının yorduğu ülke ekonomisinin surlarının gıda tarafında gedik açtırmayan çiftçilere teşekkür eden Konuk, "TÜİK, 31 Ağustos'ta 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.Verilere göre sanayi sektörü yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler sektörü yüzde 25 küçüldü. Finans ve sigorta ile reel üretim gerçekleştiren tek sektör büyüdü o da tarım sektörü. Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticiler ile Türkiye'yi, milletimizi ele güne muhtaç etmeyen bu salondaki tüm üreticileri, salgına rağmen tarlayı terk etmeyen kahramanları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

" Fiyatı en az artan ürün pancar şekeri"

Gıda ve gıda üretiminin başladığı tarlada, tapanda, ahırda ve ağılda yapılacak hatanın bedelinin ağır olduğunu vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:

"Şeker fiyatları Ocak 2016 ile Ağustos 2020 arasında kümülatif enflasyon oranının yarısından az arttı. Bu dönemde Türkiye'de fiyatı en az artan ürün pancar şekeri. Buna karşılık, şekerin ana girdi olarak kullanıldığı ürünlerin hiçbirinin fiyatı, enflasyon oranının altında kalmadı. Türkiye fındığın ana üreticisi. Şekerde de problemimiz yok. Dünyanın en kaliteli şekeri Konya çiftçisinin pancarından üretiliyor. Kakao zaten her tarafa aynı yerden geliyor. Ben bir üretici kuruluşu olarak niye o alandan geri duracağım? Şimdi de aynı şeyi içecek için söylüyorum. İçeceğin temel girdisi su ve şeker. Bizde ikisi de var. Niye meydanı bırakacağım?"