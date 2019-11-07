Konya Panorama 2 sergiye birden ev sahipliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan karma resim sergisi ile Shems Friandler'in 1970'lerden Günümüze Sema konulu fotoğraf sergisi Konya Panorama Müzesi'nde açıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan karma resim sergisi ile olan Shems Friandler'in 1970'lerden Günümüze Sema konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Fuat Sezgin Yılı ilan etmesiyle Sezgin'i daha yakından tanımak için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti.



Başkan Altay, "Bu etkinliğimizi de Konya Panorama'da düzenliyoruz. Burası son dönemde ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. Özellikle dışarıdan gelen ziyaretçiler için Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemin anlatıldığı bir eseri buluşturuyoruz. Rahmetli hocamız çok sıkıntılar çekmiş. Darbeden sonra Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış ama ilime ve bilime katkı sağlamayı hiçbir zaman bırakmamış. Bugün de biz gençlerimize Fuat Sezgin'i anlatmak için çalışmalar yürütüyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum; çok orijinal ve güzel bir çalışma olmuş. İnşallah gençlerimizin Fuat Sezgin'i tanıması açısından çok önemli bir etkinlik olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir'e teşekkür



NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, "Bilimin amacı gerçeğe ulaşmaktır, gerçeği anlayabilmektir. Tarihin ilk başlangıcından günümüze kadar yapılan tüm bilimsel çalışmalar bu amaç için yapılmıştır. Bu sergi de Fuat Sezgin hocanın ortaya koyduğu bu eserler sayesinde gerçeğe ne kadar yaklaşıyoruz, gerçeği ne kadar anlıyoruz bunu net bir şekilde resimlerle ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.



NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Çaycı ise "Yaklaşık 1 yıldır bu çalışmayı yürütmekteyiz. Hazırladığımız sergi 171 parçadan oluşmakta. Fakültemiz bünyesindeki hocalarımızın çalışmasının üründür. Bize bu hususta destek veren Konya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Grafik, Resim, Seramik ve Sinema- TV Bölümlerinin dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı sergide Sezgin'e yönelik objelerden oluşan yaklaşık eserler yer alıyor. Sergide ayrıca, Fuat Sezgin'in hayatını ve bilim adamlığını konu alan bir de belgesel yayınlanıyor. Konya Panorama Müzesi'nde ayrıca, dünyanın en etkili 500 Müslümanından bir olan Shems Friandler'in 1970'lerden Günümüze Sema konulu fotoğraf sergisi de yer alıyor. Sergi açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Her iki sergi de 27 Kasım'a kadar gezilebilecek. - KONYA