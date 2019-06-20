Son Dakika Haberleri: Konya Panorama'ya Müze Özendirme Ödülü
Son Dakika Güncel Haber

Konya Panorama'ya Müze Özendirme Ödülü

13 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Konya Panorama Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında Panorama Müzeleri dalında ödüle layık görüldü.

Konya Panorama'ya Müze Özendirme Ödülü, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Konya Panorama Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında Panorama Müzeleri dalında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin İstanbul'da gerçekleştirilen meclis toplantısında Konya Büyükşehir Belediyesinin, Panorama Müzeleri dalında Konya Panorama ile aldığı Müze Özendirme Ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içindeki Konya Panorama bölümünde Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı alan, Mevlevi müzesi ve dünyadaki 25 Mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. Tarihi Kentler Birliği, iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında koruma bilinci oluşturma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek maksadıyla Müze Özendirme Yarışması düzenliyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor Üniversiteli kızlara cinsel taciz şüphelisi: Eşim gidince boşluğa düştüm Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:01:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Panorama'ya Müze Özendirme Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]