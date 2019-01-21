Son Dakika Haberleri: Konya Pasajda Yangın 10 İş Yeri Kullanılmaz Hale Geldi

Konya Pasajda Yangın 10 İş Yeri Kullanılmaz Hale Geldi

27 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir pasajda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir pasajda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı Aksoy Pasajı'nın giriş katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler hızla yükselerek kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında pasajdaki bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarından eşyaları ve ürettiği ürünleri tahliye etti. Yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Hafta sonu tatili olması nedeniyle pasajda kimsenin olmaması can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, Güncel
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