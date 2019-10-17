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Son Dakika Güncel Konya-pazarda silahlı kavga 2 yaralı

Konya-pazarda silahlı kavga 2 yaralı

1 saat önce

Pazarda silahlı kavga 2 yaralıKonya'da semt pazarında balık satan Melih Toroslu (18), tartıştığı kimliği belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu karnından yaralandı.

Pazarda silahlı kavga 2 yaralı

Konya'da semt pazarında balık satan Melih Toroslu (18), tartıştığı kimliği belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu karnından yaralandı. Bu sırada alışveriş için pazara gelen Ayşegül Ayyıldız da (26) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarcılık yapan Melih Toroslu, kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Toroslu, tartıştığı kişinin tabancayla ateş açması sonunu karnından yaralandı. Bu sırada pazara alışveriş için gelen Ayşegül Ayyıldız'ın da bacağına kurşun isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralılardan Melih Toroslu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne, Ayşegül Ayyıldız ise Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Toroslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay sırasında yoldan geçen Zeynep S.'nin otomobilinin sağ ön kapısına da kurşun isabet etti. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Konya-pazarda silahlı kavga 2 yaralı

Konya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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