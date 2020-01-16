Konya piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış - Son Dakika

Konya piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış

14 dakika önce

Piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmışKONYA'da, galerici arkadaşının iş yerinin kapısının önüne 'Elimde görüntülerin var. 350 bin lira getirmezsen ailene gönderirim' yazılı şantaj notu bırakan Rıdvan A. (27) polis operasyonuyla yakalandı.

Piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış

KONYA'da, galerici arkadaşının iş yerinin kapısının önüne 'Elimde görüntülerin var. 350 bin lira getirmezsen ailene gönderirim' yazılı şantaj notu bırakan Rıdvan A. (27) polis operasyonuyla yakalandı. Rıdvan A., ifadesinde, "Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ocak'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan M.S., sabah iş yerine geldiğinde, kapının önüne bırakılan zarfı gördü. M.S., zarfı açınca içinde 'Elimde uygunsuz görüntülerin var. 350 bin lirayı istediğim yere getireceksin. Polise gittiğin taktirde görüntüleri aile gönderirim' yazılı notu buldu. Bunun üzerine M.S., polise giderek, şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iş yerinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin, internet kafeden çıkarttığı notu zarfa koyup, kafeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyen polis, aynı sanayi sitesinde galericilik yapan, M.S.'nin arkadaşı Rıdvan A.'yı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

400 BİN LİRA BORCU VARMIŞ

Emniyete götürülen Rıdvan A., M.S.'yi tanıdığını, 400 bin lira borcu olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Rıdvan A.'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm. Parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Yaptığım olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışma sonucu Rıdvan A.'nın elinde, M.S.'ye ait görüntünün olmadığını belirledi.

Poliste suç kaydı olmadığını öğrenilen Rıdvan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Konya piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış

Fevzi Çakmak Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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Piyasaya borcu yüzünden arkadaşının iş yerinin kapısına şantaj notu bırakmış
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