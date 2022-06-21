PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
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PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı

21.06.2022 11:58
PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı

Konya Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı.

Konya Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı.

Düzenlenen törene Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir ve aileler katıldı.

Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, tüm görevlilerin selametle gidip gelmelerini dileyerek, "Türk Polis Teşkilatı öteden beri Türk Milletinin hissiyatına tercüman olarak, milletin, memleketin, devletin huzuru için cansiperane çalışmaktadır. Bu uğurda yüksek derecede fedakarlık yapan en önemli kurumlarımızdandır" dedi.

Polis Özel Harekat biriminin, milletimizin teveccühüne ve duasına mazhar olduğunu, milletimizin bekası için fedai can yapan bir inancın ifadesi olarak tebarüz ettiğini ifade eden Vali Özkan, bu inancın memleketin, birliğinin harcı olduğunu ve ebediyen devam edeceğini vurguladı. Tecrübeli Özel Harekat Polislerinin tecrübelerini yeni göreve başlayan gençlere de aktarmasının önemine değinen Vali Özkan, tecrübeyle dinamizmin birleşerek ve kurumsallaşarak Polis Özel Harekat teşkilatının çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

Polis Özel Harekat timlerinin sağlıkla sıhhatle görevlerini tamamlayıp dönmelerini dileyen Vali Özkan, Özel Harekat Polisleri ile tek tek vedalaştı. Törenin ardından kurban kesildi, dualar edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

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