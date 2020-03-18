KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu - Son Dakika

KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

6 saat önce

Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken bulduKONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

KONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Muhammed hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Aracı durdurup yanına yaklaştığında yerdeki Afganistan uyruklu Nur Muhammed'in, bıçakla yaralanmış halde kanlar içinde olduğunu belirledi. Muhammed, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde suç aleti bıçağı bulan polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

Afganistan, Meram, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:06 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek         
14:36
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer         
11:37
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 06:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]