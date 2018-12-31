Son Dakika Haberleri: Konya Polis Okulu Öğrencisi, Mezuniyet Töreninde Evlenme Teklifi Etti

Konya Polis Okulu Öğrencisi, Mezuniyet Töreninde Evlenme Teklifi Etti

33 dakika önce

Konya'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayı Alihan Küçük(25), mezuniyet töreninde aynı yaştaki sevgilisi Ceyda Çelik'e, çiftin fotoğraflarının bulunduğu 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartta evlilik teklifinde bulundu.

Konya Polis Okulu Öğrencisi, Mezuniyet Töreninde Evlenme Teklifi Etti, System.String[]
Konya'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayı Alihan Küçük(25), mezuniyet töreninde aynı yaştaki sevgilisi Ceyda Çelik'e, çiftin fotoğraflarının bulunduğu 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartta evlilik teklifinde bulundu. Töreni izleyen Çelik de teklifi kabul etti. Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018 yılı 22'nci dönem mezuniyet töreni TOKİ Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Töreni, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, polis adayları ve ailelerinin katıldı. Törende mezun olan öğrencilerden Alihan Küçük, salonda töreni izleyen sevgilisine, çiftin fotoğraflarının bulunduğu 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartlı evlenme teklifin de bulundu. Çelik de teklifi kabul etti. Küçük de, çiçek hediye edip sevgilisine sarıldı. Tören, evlilik teklifiyle oluşan güzel görüntülerle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:09 Kaynak: DHA

Konya, Polis, Güncel
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