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Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim - Son Dakika

Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

08.02.2022 15:09
Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile okul servis araçlarını denetledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile okul servis araçlarını denetledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için okul ve çevrelerinde "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik" geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amaçlandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş-geliş istikametinde denetimler yapıldı. Bunların yanı sıra servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servisleri de denetlendi. Denetimlerden memnun olduklarını, kendileri ve çocuklarını daha güvende hissettiklerini dile getiren öğretmenler ve veliler tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Denetimlerine okul çevreleri, yakın iş yerleri ve servis araçlarında gün boyunca devam eden emniyet yetkilileri bu denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti. - KONYA

Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya Polisinden çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim - Son Dakika


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