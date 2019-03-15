Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Cenazesi Memleketi Konya'ya Getirildi

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIPolonya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), cenazesi...

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi (2)



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Polonya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), cenazesi morgdan alındıktan sonra baba evine getirilerek helallik alındı. Burada anne Ayşegül Kocaman, Yavrum cennet kuşum diyerek ağladı. Ardından da cenaze namazının kılınması için Külahçı Camii önüne getirildi.



Cenaze namazına Konya'da bulunan Sağlık Bakanı Murat Koca, Vali Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri, ailesi yakınları, üniversiteden arkadaşları olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bakan Koca, baba Celalettin Kocaman'a, başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Hacı Fettah Mezarlığı'na defnedildi.

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