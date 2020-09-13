Konya protokolünden "Dijital Gösterim Merkezi"ne ziyaret - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti.

Konya protokolü, milli ve tarihi geçmişi yansıtan görsellerle Türkiye'nin vizyon projelerinin anlatıldığı ileri teknoloji ürünü görselleri izledi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı'dan bilgi alan katılımcılar, 3 boyutlu olarak hazırlanan 360 derece ve video haritalama görsellerinin yanı sıra 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hologram şov ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin anlatıldığı gösterimleri dijital ortamda deneyimleme fırsatı buldu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Dijital Gösterim Merkezindeki gösterimleri çocuklarla birlikte izledi.

Özkan, "Devletimiz her alanda yerli ve milli üretimler yapıyor. Bunları vatandaşlarımıza da daha iyi anlatmak gerekiyor. Dijital Gösterim Merkezi de bu araçlardan biri. Konya'da kurulmasından dolayı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim. Bununla birlikte pandemi kurallarına uyulduğunu gördüm. Bunlara hepimizin her ortamda uyması önemlidir. Pandemiyle hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Hepimiz el ele vererek, birbirimize yardımcı olarak ve uyararak pandemiyle daha güçlü mücadele edelim." dedi.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da "Milli duygularımızı pekiştiren görsellerin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimizin vizyon projelerinin ileri teknoloji ürünleri kullanılarak halka sunulması bakımından harika bir proje, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Dijital Gösterim Merkezi'nin öncelikle Konya'da açılması da bizim için bir şans, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle gençlerimizi Dijital Gösterim Merkezi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı protokole İletişim Başkanlığı yayınlarından takdim etti.

Ziyaretçilerin Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlandığı Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu, 12.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya, Diyarbakır, Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri ve Antalya'da açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yanı sıra Türkiye'nin öne çıkan vizyon projeleri, ileri teknoloji ürünü görseller kullanılarak dijital ortamda sergileniyor.