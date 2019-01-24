Konya PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama 2 Yaralı
1 saat önce
PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralıKonya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
PTT
'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı Konya
'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta
İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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