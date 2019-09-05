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Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü

4 saat önce

Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldüKONYA'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar- Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur'un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlet Hastanesi, Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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