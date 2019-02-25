Son Dakika Haberleri: Konya Sağlık Bakanı Koca'dan Çağrı: Sandığa Gitmeyi İhmal Etmemeliyiz

Konya Sağlık Bakanı Koca'dan Çağrı: Sandığa Gitmeyi İhmal Etmemeliyiz

58 dakika önce

ağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (3)BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti.

ağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (3)

BAKAN KOCA, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Konya'da, kent merkezinde bulunan Numune Hastanesi'ni ziyaret etti. Koca'yı hastane önünde İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve diğer yetkililer karşıladı. İlk olarak Hastane İletişim Merkezi'ni (HİM) gezerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Koca, dahiliye servisinde yatan hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, ziyareti sırasında yatan hastalara karanfil hediye etti. Kadın bir hasta ise Bakan Koca ile hastalığıyla ilgili konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.Ardından Bakan Koca'ya çalışmalarında başarılar dileyerek dua etti. Bakan Koca da, hasta kadının doktorundan son durumuyla ilgili bilgi aldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:26 Kaynak: DHA

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