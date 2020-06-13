KONYA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLAYAMADI AMA ONLAR İÇİN AYAĞIYLA RESİM YAPTI - Son Dakika

KONYA'da doğuştan bedensel engelli Abdullah Donat (46), kullanabildiği sol ayağıyla yaptığı, sağlık çalışanın ay yıldızlı Türkiye haritasını kucakladığı resmi, pandemi sürecinde kahramanca çalışan sağlık görevlilerine ithafen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya armağan etmek istediğini söyledi. Donat, "Sağlık çalışanlarının hem insanları iyileştirip, hem de onları alkışlaması beni çok etkiledi. Asıl alkışlanması gereken onlar. Ben ellerimi kullanamadığım ve alkışlayamadığım için bu resmi yaparak onları böyle alkışladım." dedi.

Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Abdullah Donat, doğumunda omuriliğinin zarar görmesi sonucu el ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yüzde 92 oranında engelli raporu bulanan ve sadece sol ayağını kullanabilen Donat, 9 yaşında resim yapmaya başladı. Zamanla kendini bu alanda geliştirmeyi başardı. Ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını giderebilen Donat, resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ve bunun yaşam biçimi olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kahramanca görev yaptığını belirten Donat, resmi yapmasının nedenini şu sözlerle anlattı:

"Televizyonda haberlerde sağlık çalışanlarının hastaneden taburcu olan hastaları alkışlayarak uğurladıklarını gördüm. Bu benim çok tuhafıma gitti. Hastalar değilde neden onlar alkışlanmıyor, dedim. Asıl alkışlanması gereken o sağlık çalışanları, acaba onlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Ellerimi kullanamıyorum. Ayağımla da alkışlayamam. Bende ayağımla alkışlayayım diye böyle ayağımla bu resmi yaptım. Birkaç gün içerisinde parça parça yaparak bu resmi tamamladım. Güzel olsun diye uğraştım. Bu resimde sağlık çalışanlarımızın Türkiye'ye ve halka olan sevgisini anlatmak istedim. Ama ne yazık ki haberlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüyoruz. Böyle insanlar için çalışan sağlık çalışanlarına şiddet uygulamak nasıl bir mantıktır."

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADINA, BAKAN KOCA'YA HEDİYE ETMET İSTİYORUM

Yaptığı resmi sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hediye etmek istediğini belirten Abdullah Donat, "Sağlık çalışanlarımız adına bu resmi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya hediye etmek istiyorum. Bu benim sağlık çalışanlarımıza hediyem olsun. Onlara moral olsun istiyorum. Pandemi sürecinde gece gündüz çalışıyorlar. Ailelerinde, çocuklarından uzaklar. Benim tek yapabildiğim ayağımla resim yapmak. Bende böyle bir zamanda sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumu göstermek istedim."diye konuştu.