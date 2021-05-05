Konya, savunma sanayiin merkezi olma yolunda - Son Dakika

Aselsan'ın Konya'da gerçekleştirdiği yatırıma yerel Yatırımcıların desteğiyle bir sunum verdiklerini anlatan Kütükcü, "Çabalarımız savunma sanayii şehrimizin 3'üncü büyük sektörü yaptı. Hedefimiz katma değeri yüksek bu alanı birinciliğe dönüş "dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) çevrimiçi platformda gerçekleştirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliğinde Konya sanayisi irdelendi. Moderatörlük EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in gerçekleştirdiği toplantıda gazeteciler, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü'ye sanayiden tarıma, turizmden enerjiye kadar birçok alanda sorusuna yöneltti.

YATIRIMA ÇEKİLİŞLE TAHSİS

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanlığı görevini sürdüren Kütükcü, oğul 5 yılda Konya sanayisinin yüksek katma üretime yöneldiğini belirterek, "Savunma sanayii makine, otomotiv ve hububat olarak sıralanan üretim yelpazemizin üçüncü sırasına yerleştirmeyi başmayı başardık Modern Altyapı Türkiye'nin en büyük OSB 'Konya OSB 'de 5'inci genişleme alanımızda ortaya çıkardığımız 10 parsele 422 talipli Yatırımcı çıktı Tahsisi, huzurunda yapılacak çekilişle yerine getirme zorunda kaldık. Yatırım isteğinin önemli bir göstergesi "dedi.

HUĞLU'DAN ASELSAN'A

Huğlu ve Üzümlüler aktarım av tüfeği üretme başkalarında ve Yatırımlarla destekledikleri hamlelerle geliştirdiklerini anlatan Kütükcü, "5 yıl önce savunma sanayii gündemimize aldık. Fuarlar, zirveler yaparak farkındalık oluşturduk. Konya Savunma Sanayi A.Ş.'yi kurduk. Uzun ayak hızlı bu şirketimiz Aselsan'la Konya'da ortak Yatırım yaptı. Bugün 'Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri' cezası söz sahibi bir şehir haline geldik. Bu Yatırım beraberinde Yatırımlarla Konya sanayisine savunma, havacılık ve medikalde yepyeni bir pencere açtı "dedi.

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ ATAĞI

2016 yılında 1,6 milyar dolar ihracat yapan Konya'nın geçen yılı 2,1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirten Kütükcü, oğulda gerçekleştirdikleri hamlelerin Konya sanayi yapısında 'Orta Yüksek Teknoloji' oranını yüzde 46 taşıdığını söyledi. İlk ar-ge merkezini 2012'de kuran Konya'nın ar-ge ve tasarım para para ödülü 25'e çıkardığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını anlatan Kütükcü, "OSB'lerimizi büyütüyoruz. Kurduğumuz teknokent, 6 sektörde oluşturduğumuz kümelenme çalışmalarımızla Konya'yı değerli değerli üretildiği bir merkeze dönüştürüyoruz. Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali Yatırımıyla enerjiden, Yatırımımızla turizmden, sulama alanlarını artırdığımız toprağımızla tarımdan daha fazla gelir elde eden,

KIZILIRMAK SUYUNU İSTİYORUZ

Covid-19 pandemisiyle tarımın tüm dünyada önem kazandığını belirten Kütükcü, "Türkiye'nin en büyük arazisine sahip il olarak bu coğrafyadan daha fazla gelir alma çabamızı sürdürüyoruz. Projesi Abdulhamit Dönemi'nde gündeme gelen Göksu'dan Konya Ovası'na suyun bu hayatı hayata geçirildiğini anlatan Kütükcü, "Bu projeyle hala sulanabilir tarım arazimizin ancak 10'da birini suyla buluşturabildik. Kızılırmak yapmak üzere birçok yerde Konya Ovası'na su getirebilme imkânımız var. Bunu başardığımızda Konya tarım sadece Türkiye'yi değil, birçok ülkeyi besleyebilir duruma gelebilir. Bu çerçevede ekonomi yönetiminden talepkâr devam ediyor "ifadelerini kullandı.

HIZLI TREN PROJELERİ TALEBİ

Konya'nın ekonomi yönetiminden yeni su getirme projeleri, OSB'lerin genişletilmesi, sivil havalimanı, hızlı tren hatlarının geliştirilmesiyle limanlara bağlanma gibi talepleri olduğunu hatırlatan Kütükcü, "Geçtiğimiz yıl şehrimize bir lojistik merkez kazandırdık. Konya-Karaman- Mersin Hızlandırılmış Demiryolu Projesi'nin tamamlanması büyük önem taşıyor. Sanayi ve tarım ürünleri üretimini artıran Konya'nın Mersin ve Antalya limanlarına daha fazla ekonomik ve hızlı ulaşımını aynı zamanda turizm gelirlerini de yapacak bu yöndeki projelerin daha erken kazanımı sadece şehrimize değil, ülkemiz ekonomisine güç kazandıracak "dedi.

Kütükcü, "1 saat 50 dakika Ankara'ya, 4 saat 50 dakikada İstanbul'a ulaşım sağlayabilen Konya, Antalya-Konya- Kayseri Hızlı Tren Projesi 'yle turizmine, Konya-Mersin Hızlı Tren Projesi'yle dış ticaretine önemli ivme kazandırabilecek. Bu yatırımların hayata geçmesini önleyin. Bugün dünyanın neredeyse her ülkesine ihracat gerçekleştiren Konya, en fazla ihracatını ABD, Irak, Özbekistan, Almanya ve Rusya'ya yapıyor. Dış ticaret fazlası veren bir şehir olarak ihracatımızı artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Yabancı markaların Yatırımlarıyla tercih ettiği bir şehir haline geldik. Üniversite-sanayi işbirliğinde 7 üniversite ve 16 sanayiciyle ortak, OSB'sinde teknokent kurmuş ilk şehir olduk.