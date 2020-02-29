Konya şehidini uğurladı-2 - drone görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya şehidini uğurladı-2 - drone görüntüleri - Son Dakika

Konya şehidini uğurladı-2 - drone görüntüleri

6 saat önce

Konya şehidini uğurladı-2 (Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun)- DRONE GÖRÜNTÜLERİ.

Konya şehidini uğurladı-2 (Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun)- DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Konya şehidini uğurladı-2 - drone görüntüleri

Piyade, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:40 Kaynak: DHA
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