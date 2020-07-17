Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır

Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hizmete hazır hale getirildi.

Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hizmete hazır hale getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesinin, YDA Group tarafından, kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlandı.

Tüm bölümleri hazır hale getirilen ve teknik cihazları tamamlanan 1250 yatak kapasiteli hastanenin, ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak.

Hastanede, açılış öncesi son hazırlıklarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YDA Group Kamu-Özel İşbirliği ( PPP) Projeleri Genel Koordinatörü Necip Atay, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda özellikle son iki aydır çok özverili bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tüm hizmetlerin simülasyonunun yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını anlatan Atay, "Konya Şehir Hastanesini, işletme personelimizle eksiksiz olarak yarın hizmete açılacak şekilde hazırız. Sağlık Bakanlığınca gerekli son bürokratik işlemlerin de en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde, Konya için önemli bir ihtiyacı karşılayacak şehir hastanesinin açılışı için heyecanla gün sayıyoruz." dedi.

Necip Atay, Konya Şehir Hastanesinin 862 yataklı ilk etabının, 1 Temmuz'dan itibaren açılış için hazır hale getirildiğini aktardı.

Ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların, hastanede kurulumlarının yapıldığını ve personel alımlarının da tamamlandığını vurgulayan Atay, şunları kaydetti:

"Yapılan simülasyonlarda, hastaların hastaneye geliş anından itibaren, karşılama, kayıt, muayene, tetkik, görüntüleme, yatış, acil ve yoğun bakım servisleri dahil tüm birimleri uygulamalı olarak test edildi. Yemekhaneden çamaşırhaneye kadar işletme birimlerinin de uygulamaları yapıldı. İnşaatına, 838 yatak kapasitesiyle başlanan hastanenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak şekilde yatak kapasitesi, artırılarak 1250 yatağa çıkarıldı. Bizler, açılış için yarına hazırız ve tüm çalışmalarımız tamamlandı. Konya Şehir Hastanesinin, hasta ve yakınlarının tüm konforu düşünülerek dizayn edilen, hasta memnuniyeti odaklı bir hastane olduğu görülecektir."

Atay, son teknoloji ürünü cihazlar ve yeterli altyapı donanımına sahip hastanenin, MR ve tomografi gibi tetkikler için bekleme süresini üç gün ve altına çektiklerini, çağrı bazlı hizmetlere ilişkin çağrı alma, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme ve yönlendirmenin ise '7-24 Yardım Masası' ile takip edileceğini belirtti.

Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi hakkında detaylı bilgi de veren Atay, şunları kaydetti:

"Hastanemiz, 420 bin metre kare kapalı alanda 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yenidoğan yoğun bakım, 14 tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 iyot tedavi birimi, 17 yanık merkeziyle hizmete açılacak. Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesiyle toplam yatak sayısı 1250'ye ulaşacak. Onkoloji hastanesiyle radyoterapi ve kemoterapi bölümleri de hastalara üstün teknolojili cihazlar ile şifa sunmaya başlayacak. Ayrıca, 2 bin 800 araçlık otoparkı, beş yıldızlı otel konforunda tasarlanmış, modern mimarisi ve akıllı bina özellikleriyle dikkat çeken Konya Şehir Hastanesinde, her hasta ve hasta yakını, hastaneye adım attığı andan itibaren eğitimli ve güler yüzlü Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri personeli tarafından karşılanacak."

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır - Son Dakika

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